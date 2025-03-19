ЦБ повысил курс доллара

Центральный банк России установил новые официальные курсы валют на четверг, 20 марта, зафиксировав значительный рост как доллара, так и евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Доллар подорожал на 1 рубль 35 копеек, достигнув отметки в 82 рубля 85 копеек. Евро прибавил 3 рубля 26 копеек, поднявшись до 90 рублей 83 копеек. Китайский юань также укрепился, увеличившись на 21 копейку — до 11 рублей 43 копеек.

19 марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что экономически обоснованный курс доллара составляет 90-95 рублей. По его словам, с учетом снижения цен на нефть, которое наблюдалось с начала года, усиления санкционного давления на нефтяной экспорт РФ, постепенного восстановления импорта и ожиданий скорого разворота денежно-кредитной политики курс доллара может достичь указанных уровней еще до лета.

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что не ожидает значительного укрепления курса рубля.

Ранее аналитик предрек доллар по 70 рублей при успехе переговоров России и США.