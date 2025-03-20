Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансист объяснил, стоит ли срочно избавляться от долларов

Финансист Бадалов посоветовал не торопиться с обменом долларов на рубли
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Стремительное укрепление рубля, происходящее в последние недели, вряд ли станет долгосрочным трендом, поэтому избавляться от долларов не стоит. Об этом агентству «Прайм» рассказал экономист Лазар Бадалов.

По его словам, ситуация может очень быстро измениться.

Он подчеркнул, что рубль укрепляется к доллару в силу геополитических ожиданий. Также наблюдается переизбыток иностранной валюты на фоне снижения импорта и высокого экспорта.

Бадалов добавил, что к лету профицит валюты может смениться дефицитом, а геополитика не подкреплена реальными шагами и находится в зоне слухов.

19 марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что экономически обоснованный курс доллара составляет 90–95 рублей. По его словам, с учетом снижения цен на нефть, которое наблюдалось с начала года, усиления санкционного давления на нефтяной экспорт РФ, постепенного восстановления импорта и ожиданий скорого разворота денежно-кредитной политики курс доллара может достичь указанных уровней еще до лета.

Ранее аналитик предрек доллар по 70 рублей при успехе переговоров России и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами