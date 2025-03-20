Финансист объяснил, стоит ли срочно избавляться от долларов

Финансист Бадалов посоветовал не торопиться с обменом долларов на рубли

Стремительное укрепление рубля, происходящее в последние недели, вряд ли станет долгосрочным трендом, поэтому избавляться от долларов не стоит. Об этом агентству «Прайм» рассказал экономист Лазар Бадалов.

По его словам, ситуация может очень быстро измениться.

Он подчеркнул, что рубль укрепляется к доллару в силу геополитических ожиданий. Также наблюдается переизбыток иностранной валюты на фоне снижения импорта и высокого экспорта.

Бадалов добавил, что к лету профицит валюты может смениться дефицитом, а геополитика не подкреплена реальными шагами и находится в зоне слухов.

19 марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что экономически обоснованный курс доллара составляет 90–95 рублей. По его словам, с учетом снижения цен на нефть, которое наблюдалось с начала года, усиления санкционного давления на нефтяной экспорт РФ, постепенного восстановления импорта и ожиданий скорого разворота денежно-кредитной политики курс доллара может достичь указанных уровней еще до лета.

Ранее аналитик предрек доллар по 70 рублей при успехе переговоров России и США.