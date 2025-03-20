Россия впервые направила в Центральноафриканскую Республику мясо индейки

в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) прибыла первая партия мяса индейки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале посольства РФ в Банги.

27 тонн индюшатины, как уточняется, отправили в ЦАР из Пензенской области.

«Вся продукция прошла лабораторные исследования в ГБУ «Пензенская областная ветеринарная лаборатория». Соблюдены все ветеринарно-санитарные нормы при транспортировке», — рассказали в посольстве.

В середине января этого года глава Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера приехал в Москву с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых российский лидер заявил, что Москва готова оказывать гуманитарную помощь ЦАР и дальше.

Кроме того, президент заявил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия РФ и ЦАР и подписании еще нескольких документов.

В конце января Россия направила ЦАР дизельное топливо объемом в 29,4 тысячи тонн в качестве гумпомощи. В МИД РФ уточняли, что таким образом Россия откликнулась на соответствующее обращение ЦАР. В ведомстве тогда отметили, что данная акция является важным продолжением предпринимаемых Россией последовательных усилий по содействию ЦАР, с которой РФ связывают крепкие узы дружбы и многопланового сотрудничества, в решении энергетического кризиса в этой стране.

Ранее Россия стала главным покупателем грузинских яблок.