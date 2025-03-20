Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия впервые направила в Центральноафриканскую Республику мясо индейки

Посольство ЦАР: РФ впервые направила индейку в Республику
close
Shutterstock

в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) прибыла первая партия мяса индейки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале посольства РФ в Банги.

27 тонн индюшатины, как уточняется, отправили в ЦАР из Пензенской области.

«Вся продукция прошла лабораторные исследования в ГБУ «Пензенская областная ветеринарная лаборатория». Соблюдены все ветеринарно-санитарные нормы при транспортировке», — рассказали в посольстве.

В середине января этого года глава Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера приехал в Москву с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых российский лидер заявил, что Москва готова оказывать гуманитарную помощь ЦАР и дальше.

Кроме того, президент заявил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия РФ и ЦАР и подписании еще нескольких документов.

В конце января Россия направила ЦАР дизельное топливо объемом в 29,4 тысячи тонн в качестве гумпомощи. В МИД РФ уточняли, что таким образом Россия откликнулась на соответствующее обращение ЦАР. В ведомстве тогда отметили, что данная акция является важным продолжением предпринимаемых Россией последовательных усилий по содействию ЦАР, с которой РФ связывают крепкие узы дружбы и многопланового сотрудничества, в решении энергетического кризиса в этой стране.

Ранее Россия стала главным покупателем грузинских яблок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами