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Президент ЦАР на встрече с Путиным высоко оценил работу военных инструкторов

Глава ЦАР Туадера оценил подготовку армии российскими инструкторами
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава ЦАР Фостен Арканж Туадера во время переговоров в Кремле высоко оценил работу российских военных инструкторов, сообщает РИА Новости.

«Армия, подготовленная российскими инструкторами, способна дать отпор террористам и всем, кто посягает на территорию ЦАР», — заявил президент Туадера.

Уточняется, что это первые международные переговоры президента РФ Владимира Путина в 2025 году.

Глава ЦАР приехал в Москву с официальным визитом 15 января.

Переговоры лидеров проходят при участии делегаций двух стран. Затем Путин и Туадера пообедают вместе.

Путин отметил, что Москва готова оказывать гуманитарную помощь ЦАР и дальше.

Кроме того, президент заявил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия РФ и ЦАР и подписании еще нескольких документов.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переговоры связаны с развитием отношений между странами во всех областях. Туадера будет в Москве до 17 января.

В ноябре Путин и Туадера обсудили текущее состояние и потенциальные направления развития двусторонних отношений между странами в разных сферах, включая политику, экономику и гуманитарные вопросы.

Также известно, что в ЦАР открыли памятник Евгению Пригожину.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил президента Сенегала посетить с визитом Россию.

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