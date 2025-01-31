Россия направила ЦАР дизельное топливо

Россия направила Центральноафриканской Республике (ЦАР) дизельное топливо объемом в 29,4 тысячи тонн в качестве гумпомощи. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Согласно заявлению ведомства, таким образом Россия откликнулась на соответствующее обращение ЦАР. Уточняется, что после завершения разгрузки судна 29 января в порту города Лимбе в Республике Камерун дальнейшая транспортировка топлива в Банги будет производиться силами центральноафриканской стороны.

В МИД РФ отметили, что данная акция является важным продолжением предпринимаемых Россией последовательных усилий по содействию ЦАР, с которой РФ связывают крепкие узы дружбы и многопланового сотрудничества, в решении энергетического кризиса в этой стране. В Банги выразили признательность России за оперативную и результативную гуманитарную помощь, которая направлена на улучшение социально-экономической обстановки в ЦАР.

В середине января глава Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера приехал в Москву с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых российский лидер заявил, что Москва готова оказывать гуманитарную помощь ЦАР и дальше.

Кроме того, президент заявил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия РФ и ЦАР и подписании еще нескольких документов.

Ранее Путин пригласил президента Сенегала посетить с визитом Россию.