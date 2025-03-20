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В Германии раскрыли объем замороженных активов России

Германия заморозила российские активы на €3,42 млрд
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Global Look Press

Власти Германии заморозили российские активы на сумму €3,42 млрд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства финансов ФРГ.

25 февраля газета Politico сообщила, что ряд стран ЕС, в том числе Франция и Германия, выступают против передачи российских замороженных активов Киеву. По данным издания, они опасаются, что такой шаг негативно отразится на иностранных инвестициях в блок.

18 марта агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и Евросоюз активизируют переговоры о способах изъятия замороженных активов российского Центробанка, чтобы увеличить расходы на оборону и оказать давление на Россию в преддверии мирных переговоров по Украине.

19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждение Великобританией и Европейским союзом конфискации замороженных активов России является маразмом. Дипломат сыронизировала, что два «субъекта», не находящиеся друг с другом в отношениях, делят деньги третьего «субъекта», также не находящегося с ними в отношениях.

Ранее в Британии призвали Европу конфисковать замороженные активы РФ.

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