Неизвестный инвестор два раза обрушил индекс Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа

Действия неизвестного инвестора дважды обрушили индекс Мосбиржи во время телефонного разговора президентов России и Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает РБК.

Вечером 18 марта индекс Мосбиржи два раза в течение минуты падал более чем на 1%, а потом также резко восстанавливался. Первое падение произошло в 18:17 мск, индекс снизился до уровня 3227,47 пункта и потерял весь дневной рост, связанный с ожиданиями от российско-американских переговоров. Второе падение состоялось в 19:45, сразу после окончания разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Индекс упал до 3234,57 пункта.

Эксперты отметили значительные продажи по основным ликвидным бумагам, в результате чего акции крупных и небольших компаний уменьшились на 6–10%. Объем сделок в отдельных бумагах примерно в 10 раз превысил обычные показатели.

Аналитики предположили, что обрушение индекса Мосбиржи могло стать следствием деятельности крупного частного инвестора или инвестиционного фонда, возможно имевшего доступ к инсайдерской информации.

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Президенты затронули широкий спектр вопросов: от украинского урегулирования до взаимовыгодного экономического сотрудничества и хоккейных матчей. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее индекс Мосбиржи упал на фоне заявления Трампа.