В США не стали менять уровень базовой ставки

Федеральная резервная система (ФРС, аналог Центробанка) США после трех снижений сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Как отметили в американском финансовом ведомстве, последние данные указывают на то, что экономическая активность американцев продолжает расти уверенными темпами, зафиксирован низкий уровень безработицы в последние месяцы, условия на рынке труда стабилизировались. В то же время инфляция остается на «несколько повышенном» уровне.

Во второй половине декабря ФРС повысила прогноз инфляции (индекс PCE) в стране на 2025 год до 2,5%.

В начале недели газета «Известия» написала, что российский Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за снижения уровня кредитования бизнеса. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что темпы роста кредитования существенно снизились. По ее словам, из-за жестких кредитно-финансовых условий, сформировавшихся в экономике, инфляция замедлилась.

В декабре главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров высказал мнение, согласно которому ЦБ может повысить ключевую ставку до 25% и выше только в случае каких-то шоков.

Ранее была спрогнозирована ключевая ставка к концу 2025 года.