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В Центробанке РФ заявили о резком снижении инфляционных ожиданий россиян

ЦБ: в марте инфляционные ожидания россиян резко снизились до 12,9%
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Инфляционные ожидания россиян в феврале составляли 13,7%, однако в марте они резко снизились до 12,9%. Такие данные приводятся в последнем опросе «Инфом» для Центробанка (ЦБ) РФ.

В январе этот показатель составлял 14%, в декабре 2024 года — 13,9%, в ноябре и октябре — 13,4%, а в сентябре — 12,5%.

Что касается наблюдаемой инфляции, в марте она осталась на февральском уровне — 16,5%. Для граждан с накоплениями этот показатель также не изменился с февральских значений и составил 13,6%, а среди тех, кто не имеет сбережений, наблюдаемая инфляция выросла до 18,8% с 18,4% в феврале.

14 февраля Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В 2024 году регулятор повышал ее трижды, в 2023 году — пять раз. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 21 марта. Экономисты и аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что ключевую ставку вновь оставят на отметке в 21%.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что рост цен по итогам 2024 года в России составил 9,5%, превысив таким образом прогнозные показатели. А инфляция по продовольственным товарам и вовсе оказалась выше — 11,1%. По его словам, сейчас национальная экономика пребывает в фазе управляемого охлаждения.

Ранее Греф допустил разворот денежно-кредитной политики ЦБ.

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