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КНДР стала третьим крупнейшим в мире держателем биткоина

The Times: у КНДР в общей сложности 13,5 тыс. биткоинов на сумму £886 млн
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Pexels

КНДР вышла на третье место в мире по объему хранящихся биткоинов после США и Великобритании. Об этом сообщает британское издание The Times.

Утверждается, что крупнейшая организация в КНДР по кибер-хакерству Lazarus удерживает 13,5 тысячи биткоинов на сумму £886 млн (94 млрд рублей).

По данным The Times, в феврале северокорейские хакеры похитили более £1,2 млрд (127 млрд рублей) в Ethereum с криптобиржи Bybit.

В марте президент США Дональд Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют в США. Он подчеркнул, что его указ направлен на то, чтобы сделать страну «мировой столицей криптовалют».

После этого заявления стоимость одного биткоина выросла на 7%, достигнув отметки в $92,5 тысячи.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о запрете биткоина.

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