Трамп сообщил о создании в США стратегического резерва криптовалют

Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о создании стратегического резерва криптовалют США.

Согласно его посту, он будет включать в себя криптовалюты Cardano (ADA), Solana (SOL) и Ripple (XRP).

«Стратегический резерв криптовалют США повысит уровень ключевой отрасли после годов коррупционных атак администрации [экс-лидера США Джо] Байдена», — заявил политик.

Он отметил, что своим указом стремится превратить страну в «мировую столицу криптовалют».

За два дня до своей инаугурации 20 января избранный президент США запустил криптовалюту — мемкоин Трампа ($TRUMP). Ее начальная цена составляла $10, а максимальная — более $75. 19 января будущая первая леди США Мелания Трамп запустила собственный мемкоин $MELANIA, и его цена за 24 часа взлетела на 21000%, до $6 за монету. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», назвали мемкоины финансовой пирамидой. По мнению экономистов и аналитиков, с помощью запуска криптовалюты Трампы захотели создать шумиху накануне инаугурации, но хайп скоро пройдет.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.