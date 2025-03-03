Стоимость биткоина взлетела после слов Трампа о криптовалютном резерве

Bloomberg: биткоин вырос на 9% после заявления Трампа о криптовалютном резерве

Цена одного биткоина повысилась до $92,5 тысячи, прибавив 7% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о стратегическом резерве криптовалют, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщал Трамп в своей соцсети Truth Social, согласно его январскому указу о криптовалютах, рабочей группе поручено «продолжить работу над криптовалютным стратегическим резервом», в состав которого, помимо биткоина и Ethereum, войдут криптовалюты Solana, Ripple и Cardano.

Глава отдела продаж криптомаркетмейкера Efficient Frontier Эндрю Ту назвал неожиданностью новость о включении монет Ripple и Cardano в перечень.

На этом фоне цена за одну монету Ripple подскочила до $2,6 (+16%), Cardano выросла на целых 45%, до 0,96 за монету.

В первой половине февраля генеральный директор и основатель сети партнерских компаний RizzGo Ольга Гончарова сообщила, что курс биткоина в марте составит $110-115 тыс. при оптимистичном сценарии. Но если торговое противостояние в мировой экономике усилится, не исключена еще одна распродажа на крипторынке, допустила эксперт. По ее словам, распродажа может локально привести курс биткоина к диапазону $85-$90 тыс.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин покупает мемкоины.