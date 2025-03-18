Глава ВТБ признался, что не ждет сильного укрепления курса рубля

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что не ожидает значительного укрепления курса рубля. Об этом он сообщил в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Думаю, сильно больше не должен», — сказал он, отвечая на вопрос, до какого уровня вероятно укрепление курса рубля.

Незадолго до этого сообщалось, что внебиржевой курс доллара впервые с 19 июня 2024 года опустился ниже отметки в 81 рубль. В 10:26 по московскому времени курс доллара снизился на 1,35 рубля по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув отметки 80,74 рубля.

Вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что текущее укрепление рубля к доллару играет положительную роль с точки зрения снижения темпов роста потребительских цен в России. По его словам, сейчас наблюдается волатильность, что для экспортеров является негативным фактором, но играет положительную роль с точки зрения инфляции. Новак добавил, что текущее укрепление рубля не станет для экспортеров критическим.

Ранее аналитик предрек доллар по 70 рублей при успехе переговоров России и США.