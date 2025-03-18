Аналитик предрек доллар по 70 рублей при успехе переговоров России и США

В случае успешных переговоров России и США доллар может подешеветь до 70 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В случае успешных переговоров по урегулированию конфликта можно предположить активный приток иностранного капитала на российский рынок, особенно учитывая высокие ставки в рублях выше 20%. В случае ослабления антироссийских санкций первым может прийти иностранный спекулятивный капитал, а затем и прямые иностранные инвестиции. На этих ожиданиях российские участники рынка могут закрывать длинные позиции по валюте и открывать длинные позиции по рублю, а экспортеры могут продавать валюту сегодня на опасениях, что завтра валюта будет дешевле», — пояснил Васильев.

По его словам, при сохранении неизменной геополитической ситуации рубль со второго квартала может возобновить умеренное ослабление. По прогнозу Васильева, средний курс доллара во втором квартале составит 93 рубля, в четвертом — 98 рублей.

18 марта курс доллара снижался до 81,2 рубля с 83,4 рубля по итогам торгов 17 марта. Почему дешевеет доллар и что будет дальше — в нашем материале.

Ранее экономист предрек доллар по 83 рубля.