В России предложили ввести минимальные цены на приправы

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил правительству России ужесточить борьбу с поддельными приправами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В феврале-марте 2025 года пороговые показатели КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) были выявлены в 50% взятых на рынке образцов специй, при этом в некоторых видах продукции, продающейся в супермаркетах, допустимый уровень КМАФАнМ был превышен в 40 раз. Тест на КМАФАнМ определяет уровень опасности продукции для здоровья и наличие в ней плесени, канцерогенов, токсичных веществ и мутагенов.

Для борьбы с суррогатными специями в НСЗПП предложили установить минимальные цены на специи и ввести обязательную регистрацию всех поставщиков этого сырья в реестре Минпромторга. При этом исполнительный директор российской компании по производству пряностей «Айдиго» Руслан Бабицын констатировал, что сейчас централизованного контроля за поставками поддельных специй нет.

В 2025 году Афганистан наладил поставки в РФ газированных напитков и специй. Также Россия десятикратно нарастила поставки специй из Казахстана.

Ранее были названы самые продаваемые приправы в России.