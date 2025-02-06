Россия 10-кратно нарастила ввоз одного вида продукции из Казахстана

РИА Новости: импорт специй и пряностей из Казахстана в РФ вырос в 10 раз

Россия по итогам 2024 года купила у Казахстана 7,3 тысячи тонн специй и пряностей, что в 10 раз больше относительно показателя 2023 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы республики.

Известно, что Россия закупила у Казахстана 372 тонны молотого перца, 33 тонны корицы, 4 тонны мускатного ореха и семян кориандра. Отмечается, что 94% импорта продуктов этой категории пришлось на готовые наборы молотых специй.

В ноябре РИА Новости со ссылкой на казахскую статслужбу сообщали, что поставки риса из Казахстана в Россию за восемь месяцев 2024 года достигли двухлетних максимумов, увеличившись в годовом выражении на пятую часть. Суммарные объемы покупок Россией риса у Казахстана за период с января по август текущего года увеличились за год на 22% и достигли $11,7 млн. Это стало максимумом за два года.

Тогда же РИА Новости со ссылкой на данные казахстанской статслужбы написали, что в 2024 году Россия сократила закупки нефти из Казахстана почти вдвое, до $5,8 млн.

Ранее стало известно, что постсоветская республика почти догнала Нидерланды по поставкам цветов в Россию.