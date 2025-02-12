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Афганистан наладил поставки в РФ газированных напитков и овощей

Посол РФ Жирнов: Афганистан поставляет в Россию газированные напитки и специи
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Shutterstock

Афганистан поставляют в Россию различные товары, в том числе газированные напитки и овощи. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По его словам, Афганистан, в первую очередь, экспортирует в Россию сухофрукты, изюм. Также российская сторона приобретает афганские овощи и виноград, но пока в небольших объемах.

«Запущены поставки гранатов с юга Афганистана — по размеру они с два кулака. В России начинают знакомиться с афганским шафраном. Его называют «красным золотом» Востока», — заявил дипломат.

Он отметил, что эта страна также поставляет в РФ хромовые руды, концентраты, минералы, рубины, изумруды.

«Россия покупает афганские специи, газированные и энергетические напитки, лекарственные травы — лаванду, чабрец, солодку», — сообщил Жирнов.

Он добавил, что еще Афганистан отправляет в Россию казаны для плова.

До этого Жирнов заявил, что товарооборот между двумя странами вырос в несколько раз.

Ранее Путин выразил надежду на развитие отношений с Афганистаном.

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