Афганистан наладил поставки в РФ газированных напитков и овощей

Афганистан поставляют в Россию различные товары, в том числе газированные напитки и овощи. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По его словам, Афганистан, в первую очередь, экспортирует в Россию сухофрукты, изюм. Также российская сторона приобретает афганские овощи и виноград, но пока в небольших объемах.

«Запущены поставки гранатов с юга Афганистана — по размеру они с два кулака. В России начинают знакомиться с афганским шафраном. Его называют «красным золотом» Востока», — заявил дипломат.

Он отметил, что эта страна также поставляет в РФ хромовые руды, концентраты, минералы, рубины, изумруды.

«Россия покупает афганские специи, газированные и энергетические напитки, лекарственные травы — лаванду, чабрец, солодку», — сообщил Жирнов.

Он добавил, что еще Афганистан отправляет в Россию казаны для плова.

До этого Жирнов заявил, что товарооборот между двумя странами вырос в несколько раз.

Ранее Путин выразил надежду на развитие отношений с Афганистаном.