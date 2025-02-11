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Пять стран ЕС заплатили €1,2 млрд за поставки газа из России

Пять стран ЕС купили в январе нефть и газ из России на €1,2 млрд
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Shutterstock

Пять стран Европы в январе закупили энергоносители из России, заплатив за поставки нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) €1,2 млрд. Об этом сообщают аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean).

Крупнейшим покупателем российского топлива в ЕС стала Франция, импортировав СПГ на €377 млн. Поставки российского топлива в страну выросли на 25% за месяц.

Вторым по величине покупателем стала Венгрия. Она импортировала нефть на €182 млн и трубопроводный газ на €173 млн. Третье место заняла Словакия — в январе она импортировала из РФ ископаемое топливо на €232 млн. Поставки в Бельгию и Испанию достигли €154 млн и €151 млн соответственно.

До этого стало известно, что в странах Евросоюза увеличиваются расходы из-за прекращения поставок газа из России.

По данным ICIS, по меньшей мере семь судов, загруженных американским СПГ, изначально направлявшихся в Азию, Африку и Латинскую Америку, изменили курс на Европу, чтобы воспользоваться рекордными ценами на газ.

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен полностью отказаться от газа из России и при этом снизить цены на энергию в странах Европы. Она подчеркнула, что эти цели станут главными в новом энергетическом плане, который ЕК планирует представить в феврале.

Ранее в Кремле заявили, что Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу.

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