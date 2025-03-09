В ЕС не планируют возвращаться к закупкам газа из РФ

Евросоюз по-прежнему привержен отказу от российского газа. Ее слова приводитReuters.

«Мы добились успеха, но мы видим, что, конечно, всегда есть лазейки, о которых нам следует помнить и над устранением которых нужно работать», — заявила она.

По словам фон дер Ляйен, отказ от российского газа — это абсолютная необходимость.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что промышленность Германии оказалась в тупиковой ситуации из-за роста цен на электричество и газ.

По данным РИА Новости, на этом фоне ряд немецких предпринимателей выступили за возобновление импорта российского газа. Бизнесмены выразили надежду, что руководство Европейского союза (ЕС) сможет найти пути решения проблемы и предотвратить дальнейший рост цен на топливо.

Ранее в Германии сообщили о начале тайных переговоров по перезапуску газопровода «Северный поток — 2».