Греф допустил разворот денежно-кредитной политики ЦБ

В денежно-кредитной политике Банка России возможен разворот. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе беседы с журналистами на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет РИА Новости.

«[Разворот] будет, конечно. Когда? Не знаю», — ответил он на соответствующий вопрос.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что реализованные меры денежно-кредитной политики замедлили рост кредитования, что способствует борьбе с инфляцией, но несет риски для экономического развития. Как отметил глава правительства, регуляторные шаги уже шестой месяц подряд снижают годовую динамику выдачи займов — как корпоративному сектору, так и населению.

По его словам, это формирует условия для снижения ценового давления, однако может негативно отразиться на темпах экономики. Ключевая задача состоит в том, чтобы совместно с Банком России выстроить сбалансированную бюджетную и макроэкономическую стратегию, подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что рост ВВП в текущем году, вероятно, окажется ниже показателя 2024 года (4,1%), но приоритетом остается «обуздание инфляции и создание основ для устойчивого долгосрочного роста».

Ранее в ЦБ анонсировали плавное изменение денежно-кредитной политики.