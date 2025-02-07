Мишустин сообщил, что меры в сфере ДКП уже начали замедлять кредитование

Реализованные меры денежно-кредитной политики (ДКП) замедлили рост кредитования, что способствует борьбе с инфляцией, но несет риски для экономического развития. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Как отметил глава правительства, регуляторные шаги уже шестой месяц подряд снижают годовую динамику выдачи займов — как корпоративному сектору, так и населению.

«Это формирует условия для снижения ценового давления, однако может негативно отразиться на темпах экономики. Наша ключевая задача — совместно с Банком России выстроить сбалансированную бюджетную и макроэкономическую стратегию», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что рост ВВП в текущем году, вероятно, окажется ниже показателя 2024 года (4,1%), но приоритетом остается «обуздание инфляции и создание основ для устойчивого долгосрочного роста».

Путин, в свою очередь, назвал инфляцию основным экономическим вызовом для страны.

Ранее Путин оценил работу правительства в 2024 году.