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Мишустин сообщил, что меры в сфере ДКП уже начали замедлять кредитование

Мишустин: меры в сфере денежно-кредитной политики замедлили рост кредитования
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Реализованные меры денежно-кредитной политики (ДКП) замедлили рост кредитования, что способствует борьбе с инфляцией, но несет риски для экономического развития. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Как отметил глава правительства, регуляторные шаги уже шестой месяц подряд снижают годовую динамику выдачи займов — как корпоративному сектору, так и населению.

«Это формирует условия для снижения ценового давления, однако может негативно отразиться на темпах экономики. Наша ключевая задача — совместно с Банком России выстроить сбалансированную бюджетную и макроэкономическую стратегию», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что рост ВВП в текущем году, вероятно, окажется ниже показателя 2024 года (4,1%), но приоритетом остается «обуздание инфляции и создание основ для устойчивого долгосрочного роста».

Путин, в свою очередь, назвал инфляцию основным экономическим вызовом для страны.

Ранее Путин оценил работу правительства в 2024 году.

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