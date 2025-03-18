Глава РФПИ рассказал об интересе европейских компаний к возвращению в Россию

Дмитриев: европейские компании заинтересованы в возвращении в Россию

Россия видит большой интерес к возвращению в страну бизнеса не только со стороны США, но и со стороны европейского бизнеса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитриев добавил, что, несмотря на «злостную риторику» европейских чиновников, компании в их странах настроены на позитивный диалог.

Глава РФПИ также отметил, что Россия чувствует себя комфортно в существующих санкционных ограничениях, а экономика страны показывает чудеса стойкости.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству внимательно отслеживать сделки, связанные с возвращением западных компаний, которые ранее уходили из РФ, «хлопая дверью».

13 марта Путин сообщил, что на данный момент ведутся закрытые переговоры с некоторыми зарубежными компаниями, в рамках которых обсуждаются условия их возвращения на российский рынок.

Ранее в Минпромторге заявили, что возвращение иностранных компаний нужно рассматривать индивидуально.