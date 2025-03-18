Глава «Норникеля» назвал оптимальный курс доллара для российского бюджета

Потанин: курс 100 рублей за доллар оптимальный для экспортеров и бюджета России

Курс 100 рублей за доллар является оптимальным и сбалансированным для российского бюджета и экспортеров. Об этом заявил в интервью ТАСС глава «Норникеля» Владимир Потанин.

«100 рублей за доллар — это сбалансированный курс... как с точки зрения бюджетных интересов, для выполнения государством своих обязательств, так и с точки зрения развития экспортно ориентированных компаний», — сказал он в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

18 марта вице-премьер России Александр Новак заявил, что текущее укрепление рубля к доллару играет положительную роль с точки зрения снижения темпов роста потребительских цен в России. По его словам, сейчас наблюдается волатильность, что для экспортеров является негативным фактором, однако способствует снижению инфляции.

Во вторник внебиржевой курс доллара впервые с 19 июня 2024 года опустился ниже отметки в 81 рубль. В 10:26 по московскому времени курс доллара снизился на 1,35 рубля по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув отметки 80,74 рубля.

Ранее аналитик предрек доллар по 70 рублей при успехе переговоров России и США.