Новак оценил влияние укрепления рубля на инфляцию

Текущее укрепление рубля к доллару играет положительную роль с точки зрения снижения темпов роста потребительских цен в России, заявил вице-премьер России Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас наблюдается волатильность, что для экспортеров является негативным фактором, но играет положительную роль с точки зрения инфляции.

Новак добавил, что текущее укрепление рубля не станет для экспортеров критическим.

Вице-премьер подчеркнул, что сейчас существует рыночный баланс и рыночное определение курса.

До этого практикующий инвестор, финансовый консультант Иван Орлов заявил, что курс доллара впервые с июня прошлого года упал ниже 83 рублей. Это произошло на фоне потепления российско-американских отношений. С учетом предстоящих переговоров и в зависимости от их итогов ожидается дальнейшее укрепление рубля и улучшение экономической ситуации.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода отмечал, что курс доллара ближе к завершению этой недели может продемонстрировать снижение до 82,5-83 рублей.

Ранее в России призвали ввести государственное регулирование курса рубля.