Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля

Внебиржевой курс доллара впервые с 19 июня 2024 года опустился ниже отметки в 81 рубль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

В 10:26 мск курс доллара снизился на 1,35 рубля по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув отметки 80,74 рубля.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках банка Русский Стандарт Максим Тимошенко спрогнозировал, что курс доллара на этой неделе составит 84-86 рублей, а евро — 91–94 рубля. По его словам, одно из ожидаемых событий текущей недели — предстоящее 21 марта решение по ключевой ставке ЦБ.

Тимошенко сказал, что в базовом сценарии ключевая ставка останется неизменной на уровне 21%. По словам эксперта, в курсе рубля подобное решение уже заложено. Финансист подчеркнул, что определяющим курс рубля фактором продолжает оставаться экспортно-импортный баланс, который в последнее время в пользу экспортеров.

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