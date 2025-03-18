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Шохин заявил о надежде на развитие бизнеса «молитвами» Минфина

Шохин: хотелось бы, чтобы бизнес в России развивался молитвами Минфина
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил надежду, что бизнес в РФ будет развиваться молитвами Минфина. Об этом он заявил после выступления главы министерства финансов России Антона Силуанова на ежегодном съезде союза, пишет РБК.

«Хотелось бы, чтобы вашими молитвами бизнес не только выживал, но и развивался <…> не только молитвами, а совместными решениями», — сказал Шохин.

«Действиями, действиями!» — поддержал его Силуанов.

Глава Минфина на съезде РСПП рассказал о стратегии прохождения периода охлаждения российской экономики. Для этого, по его словам, необходимо, чтобы крупный бизнес начал активную работу по сокращению издержек и избавлению от непрофильных активов. Также Силуанов призвал бизнес увеличить взаимодействие с министерством финансов. Он подчеркнул, что только совместными усилиями удастся реализовать все поставленные задачи по развитию экономики.

Также об охлаждении экономики на съезде высказался президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что в этом вопросе надо действовать аккуратно, чтобы избежать переохлаждения и не довести экономику до состояния «криокамеры».

Ранее Решетников назвал главную задачу для развития экономики России.

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