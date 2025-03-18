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Путин: богатые государства задумались о будущем их денег в банках Запада

Путин: богатые государства задумались о будущем их резервных фондов на Западе
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что богатые страны задумались над тем, что будет с их резервными фондами, хранящимися на Западе. Трансляция идет на сайте РСПП.

Путин подчеркнул, что на Западе могут заморозить средства, «нецивилизованно и грубо» отобрать.

«Фонды огромные, колоссальные, до небес выросли уже. Ну и чего? Они лежат где-то там, в таких, извините за мою тонкость, в «стремных» уже юрисдикциях», — сказал он.

По его словам, «все задумались, что будет с этими фондами, которые в банках западных хранятся».

7 марта сообщалось, что международные резервы России, по данным на 1 марта 2025 года, составили $632,355 миллиарда, что на 1,87% ($11,591 млрд) больше показателя на начало февраля текущего года. По данным на 1 марта прошлого года, международные резервы России составляли $582,636 миллиардов.

Ранее доля доллара в мировых резервах обновила минимум за 30 лет.

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