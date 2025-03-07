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Международные резервы РФ выросли

ЦБ: международные резервы РФ в феврале выросли на 1,87%
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Международные резервы России по данным на 1 марта 2025 года составили $632,355 миллиарда, что на 1,87% ($11,591 млрд) больше показателя на начало февраля текущего года. Это следует из данных Банка России, опубликованных на его сайте.

По данным на 1 марта прошлого года международные резервы России составляли $582,636 миллиардов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении российского Центрального банка и правительства. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото. После начала специальной военной операции России на Украине западные страны ввели санкции против ЦБ, которые включают заморозку золотовалютных резервов, а также запреты на операции по управлению резервами и активами Центрального банка, а также взаимодействие с любыми организациями и физическими лицами, действующими от его имени или по его поручению.

7 марта стало известно, что Центральный банк России в очередной раз продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране. Они будут действовать до 9 сентября текущего года.

Ранее доля доллара в мировых резервах обновила минимум за 30 лет.

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