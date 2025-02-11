Вице-премьер Новак оценил ситуацию с инфляцией в России

Рост цен по итогам 2024 года в России составил 9,5, превысив таким образом прогнозные показатели, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Как отметил вице-премьер, инфляция по продовольственным товарам составила 11,1% относительно 2023 года. Этот показатель стал наиболее повысившимся по итогам прошлого года. Рост цен на непродовольственные товары составил 6,1%, на услуги — 11,5%.

Новак подчеркнул, что в целом, российская экономика в прошлом году смогла продемонстрировать высокую степень устойчивости. В условиях ужесточения рестрикций она смогла даже развиться. В настоящее же время, по словам вице-премьера, национальная экономика пребывает в фазе управляемого охлаждения.

На прошлой неделе «Российская газета» написала, что с 2001 года цены на товары и услуги в России выросли в среднем в восемь раз (на 700%). Доходы россиян за этот период опередили общий рост цен, но отстали от удорожания отдельных продуктов. По словам журналистов, среднегодовая инфляция в России оценивается в 9,1%. Однако отдельные категории продемонстрировали куда более резкий рост.

Ранее были названы главные риски для кошельков россиян.