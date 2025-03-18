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Путин рассказал о взаимодействии правительства с бизнесом в решении проблем

Путин выразил уверенность, что кабмин будет работать с бизнесом в решении проблем
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что правительство РФ будет взаимодействовать с бизнесом в решении проблем. Видеотрансляция ведется на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В рамках пленарного заседания съезда РСПП Путин подчеркнул, что обозначение проблемных участков является правильным действием.

Путин также выразил уверенность в том, что правительство будет взаимодействовать с бизнесом в интересах государства и предпринимательского сообщества.

До этого сообщалось, что Путин 18 марта планирует принять участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Уточняется, что в съезде примут участие порядка 1300 делегатов и гостей, среди которых представители малого и среднего бизнеса и крупнейшие предприниматели со всей страны, главы министерств и ведомств, ключевые для экономики Российской Федерации государственные политические деятели.

По завершении съезда российский лидер проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.

Ранее в США высказались о будущем экономического сотрудничества с РФ.

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