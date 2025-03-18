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Путин призвал не считать санкции временными мерами

Путин: санкции — механизм стратегического давления на Россию

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что западные санкции — это не временные или точечные меры. Трансляция ведется на сайте союза.

«Это механизм системного стратегического давления на Россию», — сказал он.

Также Путин заявил, что в отношении физических и юридических лиц из России введено 28 595 санкций.

14 марта телеканал CBS News сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа усиливает санкции против банковского и нефтегазового секторов России. По информации телеканала, Вашингтон не стал продлевать действие лицензии американского минфина 8L, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за энергоресурсы РФ через российские банки, находящиеся под санкциями. Из-за отсутствия лицензии покупать нефть из России станет еще труднее, подчеркнул CBS News.

Ранее в Кремле призвали к отмене санкций против России.

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