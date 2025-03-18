Кабмин пока не утвердил перечень компаний для «большой приватизации»

Правительство России пока не утвердило перечень компаний для «большой приватизации». Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, пишет «Интерфакс».

«Перечня у нас нет еще пока. Правительство не утвердило», — сказал Моисеев.

Он не стал называть отрасли, в которых работают предлагаемые к приватизации компании. Однако отметил, что в рамках «большой приватизации» в 2026 году планируется снизить долю государства в нескольких крупных организациях, за счет чего казна пополнится на сумму от 100 млрд до 300 млрд рублей. Моисеев уточнил, что в этот диапазон не входят потенциальные поступления в бюджет от реализации активов, которые поступают в казну по судебным решениям, а затем продаются инвесторам.

До этого глава министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что вопрос «большой приватизации» в стране вновь актуален и ведомство представит свои предложения. Он отметил, что необходимо утвердить новые стратегии государственных компаний для повышения «их вовлечения в достижение национальных целей».

В конце 2023 года Минфин РФ подготовил список из около 30 крупных компаний с госучастием для возможной приватизации. В перечень вошли предприятия, где доля государства превышает 50%. Министерство предложило сократить государственное участие в них, при этом сохранив контрольный пакет.

Ранее стало известно, для чего нужна «большая приватизация».