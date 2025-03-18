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Кабмин пока не утвердил перечень компаний для «большой приватизации»

Моисеев: перечень компаний для «большой приватизации» пока не утвержден
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Нина Зотина/РИА Новости

Правительство России пока не утвердило перечень компаний для «большой приватизации». Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, пишет «Интерфакс».

«Перечня у нас нет еще пока. Правительство не утвердило», — сказал Моисеев.

Он не стал называть отрасли, в которых работают предлагаемые к приватизации компании. Однако отметил, что в рамках «большой приватизации» в 2026 году планируется снизить долю государства в нескольких крупных организациях, за счет чего казна пополнится на сумму от 100 млрд до 300 млрд рублей. Моисеев уточнил, что в этот диапазон не входят потенциальные поступления в бюджет от реализации активов, которые поступают в казну по судебным решениям, а затем продаются инвесторам.

До этого глава министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что вопрос «большой приватизации» в стране вновь актуален и ведомство представит свои предложения. Он отметил, что необходимо утвердить новые стратегии государственных компаний для повышения «их вовлечения в достижение национальных целей».

В конце 2023 года Минфин РФ подготовил список из около 30 крупных компаний с госучастием для возможной приватизации. В перечень вошли предприятия, где доля государства превышает 50%. Министерство предложило сократить государственное участие в них, при этом сохранив контрольный пакет.

Ранее стало известно, для чего нужна «большая приватизация».

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