Приватизация 2.0: глава ВТБ Костин предложил вернуться к идее продажи госсобственности

Возобновить приватизацию в России предложил глава банка ВТБ Андрей Костин. Он считает, что приоритетные госпроекты можно финансировать за счет перезапуска приватизационных процессов – это не только должно пополнить бюджет, но и придать импульс в «сферах, где важна инициативность и способности принимать быстрые и нестандартные решения», когда госмонополия не справляется. Экономист Антон Табах предположил, что в условиях ухода иностранцев покупателями активов станут финансовые структуры с госучастием – вроде самого ВТБ.

Глава банка ВТБ Андрей Костин призвал возобновить в Российской Федерации программу приватизации. Об этом он написал в колонке для издания РБК.

Председатель правления ВТБ также предложил привлечь в экономику страны дополнительные 70 трлн рублей благодаря расширению государственного долга.

«Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов», — заявил Костин.

Он также выразил мнение, что у России сейчас три ключевых экономических приоритета: создание логистических коридоров и транспортной инфраструктуры в южном и восточном направлениях; перезапуск «целых отраслей промышленности» с помощью импортозамещения высоких технологий; укрепление обороноспособности РФ и развитие сферы военно-промышленного комплекса вкупе с интеграцией новых территорий.

Приватизацию Костин предлагает перезапустить, чтобы создать импульс в сферах, где «нужно принимать быстрые и нестандартные решения», — частные руки могут это обеспечить, по его мнению, в отличие от государственных монополистов. В качестве примера он привел ситуацию с нефтегазовым экспортом – «в условиях цейтнота» России нужно нарастить мощности промышленного судостроения, и сможет ли федеральная Объединенная судостроительная корпорация, контролирующая 80% отраслевого потенциала, «оперативно и эффективно» ответить на вызовы времени?

Среди «плюсов» Костин также назвал укрепление основ рыночных механизмов, развитие биржи, компенсацию благодаря этому ухода иностранных инвесторов и создание «новой генерации менеджеров».

«В ситуации «до февраля» о преимуществах и недостатках очередного этапа приватизации можно было бы дискутировать. Однако сегодня — время действовать», — резюмировал глава ВТБ.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил в разговоре с РИА Новости, что возобновление приватизации в России в условиях ухода иностранных компаний вызовет снижение цен активов. Покупателями же их выступить должны в основном финансовые структуры с государственным участием – наподобие ВТБ.

Вследствие этого итогом новой приватизации может стать увеличение доли госсектора в экономике страны, подчеркнул эксперт.

28 октября прошлого года профессора кафедры политической экономии МГУ Кайсын Хубиев и Иван Теняков в материале «Надломленный вектор развития российской экономики» в журнале «Вопросы политической экономии» выразили мнение, что России «жизненно важно» в условиях санкционного давления провести «реприватизацию».

«За 30 лет, прошедших с начала рыночных реформ, реальный ВВП России превысил показатель 1990 года всего лишь на 20–25%, в то время как значение мирового ВВП в 2019 году в 2,8 раза превышало аналогичный показатель 1990 года», — отметили экономисты.

Основной причиной того, что за последние 30 лет Россия в разы отстала от мировой траектории экономического развития, они назвали приватизацию в 1990-х годах, когда «имущество государства на очень льготных условиях перешло в формы частной собственности».