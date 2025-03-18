Bloomberg сообщил о паузе в поставках Китаю СПГ из США

Китай остановил американский сжиженный природный газ (СПГ) из-за 15%-ных пошлин со стороны США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Дополнительные тарифы в 15% на поставки СПГ из США в Китай начали действовать с 10 февраля.

По его данным, Пекин в течение 40 дней не импортировал СПГ из США. Эта пауза в поставках на китайский рынок стала самой продолжительной с июня 2023 года.

Трейдеры после введения Вашингтоном тарифов вынуждены перенаправлять поставки в другие страны. По сведениям аналитической компании Kpler, в данный момент в Китае нет ни одного американского судна.

10 марта стало известно, что Китай официально ввел пошлины на американские сельскохозяйственные продукты.

Министерство иностранных дел КНР заявляло, что Пекин готов к любому виду войны с США, в том числе и к торговой.

Ранее сообщалось, что торговое противостояние США и ЕС может нанести удар по бизнесу в $9,5 трлн.