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Китай заявил о готовности к любой войне с США

МИД Китая заявил о готовности сражаться до конца, если США желают войны
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Телеграм-канал «Министерство обороны Республики Беларусь»

Министерство иностранных дел КНР на своей странице в соцсети X заявило, что Китай готов к любому виду войны с США.

«Будь то тарифная война (с США. — «Газета.Ru»), торговая война или любой другой тип войны, мы готовы сражаться до конца», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что если США действительно хотят решить проблему с фентанилом, то правильным решением будет проконсультироваться с Пекином.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что китайские власти предложили США сделать поворот в сторону диалога вместо того, чтобы начинать торговую войну.

Он подчеркнул, что Китай готов ответить Белому дому на повышение тарифов в отношении китайской продукции. Однако вместо этого КНР призывает американские власти сесть за стол переговоров и начать сотрудничество.

4 марта Белый дом удвоил пошлины на китайские товары до 20%, мотивируя это недостаточными усилиями Пекина в борьбе с наркотрафиком в США.

Ранее в США заявили, что Мексика и Канада не смогут избежать пошлин.

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