Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура хочет национализировать акции бывших топ-менеджеров «Газпрома»

ГП РФ направила иск об обращении в доход государства акции экс-топов «Газпрома»
close
Мария Девахина/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии Симаковой в различных предприятиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

«Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора РФ к Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой...» — говорится в сообщении.

Также иск заявлен в отношении различных предприятий.

Генпрокуратура считает, что ответчики завладели активами незаконно и в настоящее время принимают меры по их легализации и переоформлению на других лиц и занимаются переводом в офшорные структуры. Заявитель указывает на необходимость принятия обеспечительных мер и просит об аресте указанных активов.

До этого сообщалось, что Генеральная прокуратура России попросила обратить в доход государства 100% акций «Производственной компании «Борец» — крупнейшего в стране производителя установок насосов для нефтедобычи.

Ранее сообщалось, что российский бюджет получит дополнительный доход от приватизации в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами