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Экономист предрек дальнейшее снижение курса доллара

Экономист Лобода: на этой неделе курс доллара упадет до 82 рублей
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Курс доллара ближе к завершению этой недели может продемонстрировать снижение до 82 рублей. Зависеть это будет от новостной повестки в ближайшие дни, в том числе диалога между США и Россией, рассказал RT экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По прогнозу эксперта, доллар может подешеветь до 82,5–83 рублей. Такие колебания ожидаются после телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который запланирован на сегодня. В случае отмены доллар может вновь вырасти до 86–87 рублей.

«Также на укрепление рубля влияют ожидания сохранения ключевой ставки без изменений 21 марта и, возможно, некоторого смягчения тона сопроводительных комментариев ЦБ России», — пояснил Лобода.

По его словам, сейчас для россиян наступил благоприятный момент для покупки долларов. При этом он подчеркнул, что тем, кто хочет получать хороший доход от сбережений, все-таки выгоднее держать их в рублях под процентами.

Напомним, накануне вечером курс доллара падал до 83,5 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела на 18,2% или 18,2 рубля. Среди причин такой ситуации называют ожидание возможного урегулирования российско-украинского конфликта. Подробнее о причинах снижения американской валюты и о том, чего ждать в будущем, «Газете.Ru» рассказали экономисты и финансовые аналитики.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли доллар по 110 рублей.

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