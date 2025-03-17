«На фоне ожидаемых переговоров». Почему дешевеет доллар и что будет дальше?

Финансист Шепелев не исключил доллар по 83 рубля перед его подорожанием

Курс доллара к 15:41 мск 17 марта падал до 83,5 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела на 18,2% или 18,2 рубля. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», назвали пять причин резкого укрепления рубля к доллару, в том числе ожидания возможного урегулирования российско-украинского конфликта, слабый спрос российских импортеров на зарубежную валюту и активные продажи валютной выручки отечественными экспортерами. Чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.ru», объяснили резкое укрепление рубля к доллару в 2025 году пятью факторами:

— слабый спрос на зарубежную валюту со стороны отечественных импортеров;

— активные продажи валютной выручки российскими экспортерами;

— ожидание возможного урегулирования российско-украинского конфликта, которое может нормализовать поставки российской нефти;

— санкционные решения США, ограничивающие расчеты за энергоресурсы через подсанкционные банки, и ограничения на иранскую нефть создают дефицит предложения топлива на мировом рынке, что поддерживает цены на нефть от резкого падения и косвенно укрепляет рубль;

—влияние ЦБ РФ, обладающего эксклюзивной информацией о ценообразовании в условиях изолированного финансового рынка (регулятор может корректировать курс в зависимости от макроэкономических приоритетов).

Главными рисками для рубля эксперты назвали возможное снижение цен на нефть (потенциальное падение цены барреля Brent до $66 за баррель с $71,44 по данным на 17 марта) и угрозу дестабилизации российского платежного баланса.

«Геополитическая напряженность, включая эскалацию на Ближнем Востоке (атаки хуситов на судоходство) и неопределенность вокруг переговоров между Россией и США, усиливают волатильность курса рубля.

Внутренний валютный рынок, лишенный участия нерезидентов и характеризующийся низкой ликвидностью, остается уязвимым к резким колебаниям. Дополнительное давление создают санкционные риски и непрозрачность операций на внебиржевом рынке, где ЦБ РФ сохраняет доминирующую роль в определении курсовых уровней», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Что будет дальше

Эксперты не уверены, что резкое укрепление рубля к доллару будет долгосрочной тенденцией. По прогнозу экономистов, курс российской валюты будет снижаться во второй половине 2025 года, а доллар начнет дорожать уже в ближайшие недели. Впрочем, этому процессу могут предшествовать новые минимумы американской валюты, около 83 рублей.

«Российский федеральный бюджет сверстан при курсе 96,5 рубля за доллар и при $69,7 за баррель нефти Brent. Поэтому надеяться, что курс рубля закрепится на текущем уровне в 83,5 рубля, я бы не стал. Курс будет приближен к проектному 96,5 рубля за доллар, инструменты для этого есть», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» председатель комиссии по безопасности финансового рынка совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов предрек доллар по 95–100 рублей во втором полугодии 2025 года.

«Новые минимумы по доллару краткосрочно не исключены, «американец» еще может опуститься ближе к 83 рублям. На фоне ожидаемых переговоров глав РФ и США может продолжиться сжатие геополитической риск-премии.(Сжатие геополитической риск-премии — это процесс, при котором финансовые рынки начинают меньше учитывать возможные негативные последствия геополитических событий — войн, санкций, политической нестабильности — в ценах активов. Простыми словами: если раньше инвесторы боялись рисков и требовали дополнительную прибыль за вложения в активы, связанные с нестабильными регионами или ситуациями, то теперь эти страхи ослабли, и они готовы инвестировать с меньшей надбавкой за риск. Это может проявляться в росте цен на акции и облигации, снижении доходностей гособлигаций, укреплении валют и удешевлении страховки от рыночных потрясений. Часто это происходит, когда геополитическая ситуация стабилизируется или рынки привыкают к рискам и уже не реагируют так остро. — «Газета.Ru»). Потенциал дальнейшего укрепления рубля видится ограниченным. Возможен разворот тренда в ближайшие недели, доллар может отскочить к 88–90 рублям», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Ключевыми рисками для рубля в дальнейшем Антонов назвал изменения геополитической повестки (эскалация в Красном море, санкционные решения), неожиданные интервенции ЦБ РФ, а также выход цен на нефть за технические уровни (к $66 за баррель Brent).

«Многое зависит от условий итоговой сделки России с Западом. Тем не менее с учетом отсутствия перспектив роста нефтяных цен, а также диспаритета инфляции между РФ и странами-эмитентами резервных валют, рубль на долгосрочном горизонте обречен на ослабление темпами 5–15% в год для поддержания внешней конкурентоспособности экономики», — подытожил руководитель направления аналитического сервиса Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.