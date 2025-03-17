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Суд обратил в доход государства акции одного из крупнейших производителей свинца

Акции «Дальполиметалла» обратили в доход государства по иску Генпрокуратуры
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В Приморском крае суд обратил в доход государства 100% доли акций предприятия по добыче свинцовых и цинковых руд «ГМК «Дальполиметалл», которое находится в городе Дальнегорск. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Суд удовлетворил иск заместителя генерального прокурора Игоря Ткачева к предпринимателю и экс-депутату Госдумы Эдуарду Янакову, а также другим ответчикам.

Акции были переданы государству как имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Активы предприятия, как пишет «Коммерсантъ», оцениваются в 32 млрд руб., с запасами рудников стоимостью 270 млрд руб.

13 марта сообщалось, что Верховный суд не стал пересматривать судебные акты по иску Генеральной прокуратуры о взыскании более 358,7 млрд рублей с известного рыбопромышленника Олега Кана.

Ранее в доход государства обратили имущество фигуранта уголовного дела Merlion.

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