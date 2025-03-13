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Верховный суд одобрил решение о взыскании 358,7 млрд рублей с «крабового короля» Кана

Верховный суд поддержал взыскание 358,7 млрд рублей с бизнесмена Кана
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Фонд «Родные Острова»

Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании более 358,7 млрд рублей с известного рыбопромышленника Олега Кана, также известного как «крабовый король», и его окружения. Об этом сообщает РИА Новости.

Из определения решения следует, что кассационные жалобы 17 ответчиков не имеют основания для их передачи на рассмотрение судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда РФ. Таким образом, суд полностью удовлетворил иск о взыскании с регионального фонда «Родные острова» и 18 физлиц более 358,7 миллиарда рублей ущерба.

Решение было обращено судом первой инстанции к немедленному исполнению. На его основании в собственность государства перешли компании «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Прибой-Т» и другие.

В 2023 году в отношении Кана было заведено дело. Предпринимателя обвинили по четырем статьям, в том числе в создании преступного сообщества и контрабанде краба. В частности, ему вменяли контрабанду 3 тыс. тонн живого краба на сумму 2,6 млрд рублей и уход от уплаты налогов и таможенных сборов на более чем 3,69 млрд рублей. По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год бизнесмен незаконно поставлял краба в Японию, Южную Корею и Китай.

В апреле 2024 года Кана заочно приговорили к 17 годам строгого режима за организацию в 2010 году устранения предпринимателя Валерия Пхиденко. Бизнесмен объявлен в международный розыск.

Ранее приставы изъяли в доход государства активы «крабовых королей» Кана и Дремлюги.

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