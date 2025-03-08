Имущество фигуранта уголовного дела Merlion передали государству

Имущество фигуранта уголовного дела Merlion Сергея Киреева обратили в доход государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

По решению Хорошевского суда Москвы государству передали три помещения и четыре машино-места. Сумма обращенного имущества в документах не раскрывается, отметило агентство.

В апреле прошлого года Хорошевский суд Москвы приговорил к лишению свободы бывшего генерального директора IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко. Ему назначили наказание в виде 22 лет колонии строгого режима.

Симоненко инкриминировались вымогательство, участие в преступном сообществе, дачу взятки, дачу ложных показаний и ложный донос. Виновным он себя не признал, адвокат мужчины просила суд об оправдании.

В ноябре 2023 года в Москве задержали несколько сотрудников одного из управлений ФСБ по подозрению в вымогательстве 5 млрд рублей у руководства компании Merlion за закрытие уголовного дела, которое было возбуждено на основе подставных фактов с целью рейдерского захвата их бизнеса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Компания Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.

Ранее в деле Копайгородских появились новые эпизоды взяток.