Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Имущество фигуранта уголовного дела Merlion передали государству

ТАСС: имущество фигуранта дела Merlion Киреева обратили в доход государства
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Имущество фигуранта уголовного дела Merlion Сергея Киреева обратили в доход государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

По решению Хорошевского суда Москвы государству передали три помещения и четыре машино-места. Сумма обращенного имущества в документах не раскрывается, отметило агентство.

В апреле прошлого года Хорошевский суд Москвы приговорил к лишению свободы бывшего генерального директора IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко. Ему назначили наказание в виде 22 лет колонии строгого режима.

Симоненко инкриминировались вымогательство, участие в преступном сообществе, дачу взятки, дачу ложных показаний и ложный донос. Виновным он себя не признал, адвокат мужчины просила суд об оправдании.

В ноябре 2023 года в Москве задержали несколько сотрудников одного из управлений ФСБ по подозрению в вымогательстве 5 млрд рублей у руководства компании Merlion за закрытие уголовного дела, которое было возбуждено на основе подставных фактов с целью рейдерского захвата их бизнеса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Компания Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.

Ранее в деле Копайгородских появились новые эпизоды взяток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами