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Аналитик рассказал, когда лучше закрывать короткие вклады

Аналитик Зварич: короткие вклады стоит закрывать не раньше второго квартала
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Илья Питалев/РИА Новости

Закрывать короткие вклады стоит не раньше второго квартала. Об этом агентству «Прайм» рассказал главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.

Средства стоит сохранять на краткосрочных вкладах, а уже потом переходить на долгосрочные.

«Сохранение фокуса на краткосрочных вкладах является обоснованным. Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции», — сказал эксперт.

Экономист Мария Ермилова отмечала, что ставки по вкладам в банках РФ будут держаться на высоком уровне еще около года, но потом произойдет их снижение. Вместе с тем она напомнила, что у граждан есть возможность выбрать разные стратегии для сохранения и приумножения своих накоплений.

В свою очередь экономист Челухина рассказала, что россияне столкнутся с тремя неочевидными рисками при оформлении полиса страхования от потери процентов по вкладам.

Ранее сообщалось, что россияне стали вдвое чаще открывать вклады.

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