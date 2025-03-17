Россиян предупредили о снижении ставок по вкладам

ЦБ на заседании 21 марта сохранит ключевую ставку на уровне 21%, и банки продолжат снижать ставки по вкладам. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В случае сохранения ключевой ставки доходность вкладов до полугода останется без изменений, а по более длинным депозитам может пойти вниз. На ставки по вкладам со сроком более шести месяцев может повлиять не только принятое решение об уровне ключевой ставки, но и поданный сигнал по будущим решениям. Соответственно, по вкладам со сроком более шести месяцев может быть дальнейшее снижение ставок на 0,5–2 процентных пункта», — предположил Балынин.

Банки приступили к снижению ставок по депозитам в 2025 году. Доходность вкладов уменьшилась примерно на 1–2,5 п.п. По данным регулятора, средняя максимальная процентная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках снизилась с 22,28% в середине декабря 2024 года до 21,44% в первой декаде февраля 2025 года.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее 14 февраля ЦБ второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%.