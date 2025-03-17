Финансист предрек запуск программы льготного автокредитования в России

Российские дилеры обратились к правительству с просьбой запустить программу льготного автокредитования под 10% на фоне обрушения продаж. По мнению эксперта финансового рынка Андрея Бархоты, высока вероятность, что власти согласятся на этот на шаг. В качестве примера в беседе с 360.ru он привел льготные ипотечные кредиты.

По мнению эксперта, на решении о запуске программы льготных кредитов на автомобили не отразится высокая ключевая ставка и общая ситуация в российской экономике. Он напомнил, что даже в этих условиях сегодня реализуется программа «Северная ипотека», по которой жилье россияне могут под 6% при рыночной ставке в 30%.

«В этом отношении, скорее всего, будет предложено нечто похожее. Единственное, конечно, будет отсечение по стоимости автомобиля, — считает специалист. — Нельзя будет покупать премиальные бренды, какие-то чрезмерно дорогие машины с использованием этих льготных ставок».

Бархота также напомнил, что долгое время в России действовали льготные условия кредитования на машины из недорого сегмента. Однако сегодня наблюдается затаривание в среднем ценовом сегменте, где цена на авто стартует с 2,7 млн рублей. Скорректировать цены на рынке и поднять спрос на машины позволит возвращение в страну ушедших марок, которое ожидается ориентировочно в ближайшие год-полтора, отметил специалист.

При этом если программу все-таки запустят, то она повысит цены на автомобили, как это было с рынком недвижимости и льготной ипотекой, предупредил эксперт. Но все-таки стоимость на авторынке сдерживается высокой конкуренцией, поэтому есть надежда, что повышение будет не таким значительным, заключил финансист.

Напомним, ввести льготные госкредиты со ставкой до 10% предложила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), направив соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По данным РОАД, введение льготного кредита позволит простимулировать и поддержать рынок продаж автомобилей в России.

Ранее стало известно, кто берет автокредиты при нынешней ключевой ставке.