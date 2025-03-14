Стало известно, кто берет автокредиты при нынешней ключевой ставке

«Автостат»: при текущей ключевой ставке автокредиты берут люди с высоким доходом

При нынешней ключевой ставке автокредиты берут в основном две категории граждан: те, кто попадает под условия льготного кредитования, и россиян с высоким уровнем дохода. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Несмотря на ухудшение условий кредитования и рост стоимости автомобилей, спрос на автокредиты остается. <…> Поэтому даже в условиях высокой ключевой ставки и удорожания кредитов люди продолжают покупать машины, особенно если есть возможность воспользоваться госпрограммами или специальными предложениями от производителей», — сообщил начальник управления «Автокредитование» Банка Алексей Бочарников.

По словам Виталия Костюкевича, директора департамента розничных продуктов «Абсолют Банка», россияне стали оплачивать большую часть стоимости автомобиля за счет собственных средств, что может быть связано с увеличением ключевой ставки. Так, заемщики вносят больший первоначальный взнос, чтобы уменьшить долговую нагрузку или для сокращения ежемесячных платежей.

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