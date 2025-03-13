Дилеры просят Мишустина ввести льготы на покупку машин из-за обвала авторынка в РФ

Дилеры предложили ввести льготы на покупку машин на фоне падения авторынка в РФ

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести льготные госкредиты со ставкой до 10%, сообщает ТАСС. Письмо с предложением от имени главы РОАД Алексея Подщеколдина направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Просим рассмотреть возможность принятия мер поддержки авторетейла, таких как включение авторетейла (продавцов автомобилей), а также потребителей (покупателей автомобилей) в льготные государственные программы кредитования со ставкой не более 10% годовых в рублях», — говорится в письме.

По данным РОАД, введение льготного кредита позволит простимулировать и поддержать рынок продаж автомобилей в России.

До этого стало известно, что количество новых легковых автомобилей, проданных в РФ в феврале текущего года, оказалось на 24,9% меньше по сравнению с февралем 2024 года. За последний зимний месяц в нашей стране было реализовано 78 тыс. новых авто.

Российская марка машин Lada по-прежнему остается лидером продаж. В феврале 2025 года жители страны приобрели 24,6 тыс. соответствующих транспортных средств. Благодаря этому их доля на рынке составила более 31%, тогда как в феврале прошлого года этот показатель был ниже — 28%.

При этом китайский бренд Haval занял первое место по числу проданных автомобилей среди иностранных марок. Его продажи в феврале нынешнего года достигли 9,6 тыс. машин.

На втором и третьем местах в соответствующем рейтинге также разместились марки из КНР — Chery и Geely. Первый бренд реализовал 8,4 тыс. транспортных средств, а второй — 5,1.

Ранее сообщалось, что в России рекордно сократятся продажи автомобилей.