Экономист назвал риски широкой кредитной амнистии

Кредитная амнистия должна рассматриваться только как точечная мера. Такое мнение высказал ТАСС заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

«Возможны отдельные программы, позволяющие финансировать списание долгов в исключительных ситуациях: для ветеранов СВО, для семей с большим количеством детей, для пенсионеров с низким уровнем дохода», — сказал он.

В качестве альтернативы он предложил создать более сбалансированные условия кредитования.

12 марта председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил устроить кредитную амнистию ради улучшения уровня жизни в России. Он отметил, что до введения кредитной амнистии, а также стабилизации цен на продукты, люди продолжат большую часть своих доходов тратить лишь на пропитание и закрытие кредитов.

До этого председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что в России хотят разрешить гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, брать кредитные каникулы раз в пять лет на полгода.

Ранее Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО.