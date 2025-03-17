Экономист назвал риски широкой кредитной амнистии

Кредитная амнистия должна рассматриваться только как точечная мера. Такое мнение высказал ТАСС заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.
«Возможны отдельные программы, позволяющие финансировать списание долгов в исключительных ситуациях: для ветеранов СВО, для семей с большим количеством детей, для пенсионеров с низким уровнем дохода», — сказал он.
В качестве альтернативы он предложил создать более сбалансированные условия кредитования.
12 марта председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил устроить кредитную амнистию ради улучшения уровня жизни в России. Он отметил, что до введения кредитной амнистии, а также стабилизации цен на продукты, люди продолжат большую часть своих доходов тратить лишь на пропитание и закрытие кредитов.
До этого председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что в России хотят разрешить гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, брать кредитные каникулы раз в пять лет на полгода.
Ранее Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО.