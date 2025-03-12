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В Госдуме рекомендовали устроить кредитную амнистию

Миронов предложил устроить кредитную амнистию ради улучшения уровня жизни в РФ
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил устроить кредитную амнистию ради улучшения уровня жизни в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на политика.

«Поднять уровень жизни можно при условии стабилизации цен на продукты и проведения кредитной амнистии. <...> Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди все большую часть заработанного будут тратить на покупку товаров первой необходимости и отдавать банкам», — заявил Миронов.

Он привел данные о том, что до половины россиян тратят на выплаты по кредитам и другим займам от 10 до 30% своего дохода, а еще около четверти россиян — от 30 до 50%. По словам Миронова, совокупная задолженность банкам и другим кредитным организациям составила более 1,5 трлн рублей.

Миронов добавил, что инфляция сказывается на бедных гораздо сильнее из-за того, что растет имущественное расслоение.

До этого председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что в России хотят разрешить гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, брать кредитные каникулы раз в пять лет на полгода.

Ранее сообщалось, что самозапрет на кредиты уже оформили несколько миллионов россиян.

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