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Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО

Миронов: конфискованное имущество коррупционеров нужно передавать бойцам СВО
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Илья Питалев/РИА Новости

Конфискованное имущество коррупционеров стоит передавать участникам СВО. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на заседании Совета по делам ветеранов в Госдуме, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня мы выступаем с предложением: передавать недвижимость коррупционеров наиболее отличившимся участникам СВО, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», — сказал Миронов.

Он отметил, что эсеры уже предлагали направлять часть конфискованного у коррупционеров имущества на нужды СВО или на реабилитацию военнослужащих. Однако депутат считает, что на цели СВО следует передавать не только имущество, но и средства от его реализации.

Миронов добавил, что по итогам прошлого года доходы от реализации конфискованного имущества составили около 21 миллиарда рублей.

В ноябре прошлого года в России запустили платформу «СвоиРодные.РФ» для помощи участникам СВО. Через нее бойцы спецоперации могут получить психологическую и социальную поддержку. На платформе есть такие рубрики, как «Посттравматическая реабилитация», «Профилактика социально значимых рисков», «Юридическая и социальная поддержка», «Поддержка близких» и прочие.

Ранее в России предложили учредить новый праздник – День участника СВО.

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