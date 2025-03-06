В Госдуме хотят разрешить россиянам уходить на кредитные каникулы раз в пять лет

«ПГ»: россиянам могут разрешить уходить на кредитные каникулы раз в пять лет

В России хотят разрешить гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, брать кредитные каникулы раз в пять лет на полгода. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, за этот срок они смогут решить финансовые проблемы без обслуживания кредита.

«С правительством мы договорились, что эту норму надо записать в законе», — сказал Аксаков.

Депутат уточнил, что закон позволяет полностью списать долги заемщиков только в случае чрезвычайных обстоятельств.

В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на следующий год права мобилизованных и контрактников, а также членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Благодаря кредитным каникулам граждане, которые были призваны на военную службу по мобилизации или проходящие военную службу по контракту и принимающие участие в специальной военной операции на Украине, могут получить отсрочку от выплат по кредитам или займам, взятым до мобилизации, подписания контракта или участия в СВО.

Ранее сообщалось, что самозапрет на кредиты уже оформили несколько миллионов россиян.